邱慧雯外型甜美、身材姣好，除了本身為模特兒外，也常在各綜藝節目或電視劇裡擔任助理主持人或配角；2011年出道，中間除了和陳漢典傳過緋聞外，感情生活也相點低調；近期邱慧雯上談話節目，談及自己的一段往日情，不禁讓現來賓和主持人頻頻搖頭表示：分了也好。

雙魚座的邱慧雯，容易被愛情沖婚頭。節目中她提及由於自己是語言控，當時一眼看到前男友時，就覺得他是生命中的Mr.Right，加上男生又會多國語言，這讓她迅速陷入熱戀，並且還為愛走天涯，搬去北京與男方同住。

邱慧雯信用卡借男友刷，詢問明細反被罵 (圖/ 翻攝自單身行不行YouTube)

意外發現前男友與小三的鹹濕訊息，讓邱慧雯超傻眼 (圖/ 翻攝自單身行不行YouTube)

當她千里迢迢搬至北京後才發現，前男友對她的態度丕變，不僅說話變得不耐煩，睡覺時間還刻意錯開；但為愛遠走他鄉，邱慧雯並不在意，整理行李、洗衣、燙衣她一手包辦，甚至連信用卡也讓前男友刷；諸多付出不但得不到感謝，得到的反倒是冷言冷語，說到這裡，現場來賓聽了無一不搖頭。

後知後覺，事後才發現被小三擺了一道 (圖/ 翻攝自單身行不行YouTube)

最終結束這段感情的導火線，是男方原來是個劈腿渣男，而插足其中的小三也非省油的燈；當邱慧雯發現這段感情有異狀時，與小三溝通了三天三夜，電話兩頭，兩人達成協議一起離開渣男，沒想到當自己搬出前男友家後竟發現，小三火速搬入將她取而代之，這才讓她恍然大悟，原來渣男是真渣男，小三也是真小三，只有她自己傻傻的被擺了一道。

(中時新聞網)