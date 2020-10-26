中天新聞台換照審聽證會，今上午9點半在國家通訊傳播委員會（NCC）濟南路辦公室舉行，辦公室拉下鐵門，但門外卻聚集上千位民眾聲援中天，同時要求行政院長蘇貞昌下台，警方派出300名警力維安，下午最新消息傳出，NCC派出一名女代表出面接受群眾陳情信，不料，群眾隨即衝向行政院，警方開始抓人，雙方爆發衝突，現場狀況一片混亂。
中天新聞台換照審聽證會，數千民眾聚集在濟南路上聲援中天、抗議NCC，警方為維護秩序，今上午9時起實施彈性管制，濟南路路段在金山南路與杭州南路禁止車輛通行，人潮已將通傳會外馬路擠得水洩不通，預估人潮超過1000人。
上午11點多，到場集會的團體表演行動劇、抬出棺材，警方舉牌要求撤離棺材，雙方爆發第一波推擠；下午近3時，據ETtoday報導，NCC一名女代表出面接受群眾陳情信，但群眾突然衝向行政院，警方開始抓人，再度爆發衝突，場面混亂。
(中時新聞網)
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