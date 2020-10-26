國際物流承攬業捷迅（2643），今年第四季租進50架次兩岸貨運包機，還與順豐航空簽屬一年期定期包機，每周提供兩班運務，使得今年整個第四季包機運力較去年增加一倍以上，藉著雙十一、雙十二與第四季航空貨運最大旺季大幅擴充業務，提高營收與獲利。

捷迅副總經理葉子菁指出，往年第四季公司在兩岸航線租進的包機約20-30架次，今年市場情況特別熱絡，電商市場因新冠肺炎疫情大幅成長，公司將包機提高到50架次，加上長租的順豐每周兩班包機，業績估計會有明顯增長。

捷迅指出，疫情讓國際航班縮減致使空運艙位供給不足，現又因氣候轉冷及歐、美等地受二次疫情來襲影響下，推測將持續造成全球航班艙位更加緊縮，公司擁有37年專業國際物流承攬經驗，憑藉著與各國際航空公司累積多年的長期合作默契，視此波疫情危機即為轉機的思維，持續為客戶規劃並尋找最適切的解決方案。

為滿足客戶載貨需求，自今年十月開始與順豐航空波音A757全貨機簽訂長期兩岸直航的常態貨運包機年度合約，每周兩班定期往返兩岸以解決中、長期客戶群艙位不足的困擾，每航次可載貨25-30噸。

除此之外，為因應第四季旺季來臨、加上各電子廠新品問世、年底各大節日的消費需求等因素，近期持續與國內、陸籍等多家航空公司簽訂任務性質貨運包機合約，自十月起到年底已達50架次，藉此為客戶在兩岸三地的運輸需求上克服航空艙位不足的困擾，讓客戶不須為物流不便致使銷售量受阻或產線斷線、缺料等因素而憂心。

捷迅為專業整合型物流公司，三十餘年來早已建立一套完整且專業的物流供應鏈，不僅能符合客戶各類物流的需求，更早於客戶發現問題，並於適當時機提前部署，運用靈活的策略及陸、海、空等資源，提供客戶具附加價值的服務。

疫情期間，已有多家客戶主動接洽業務，商談合作事宜及尋求物流解決方案，捷迅秉持著服務至上努力完成客戶所賦予的使命，因應各種危機，不間斷協助客戶解決及處理各類國際運輸物流需求。

(工商 )