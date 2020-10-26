Eason、韋汝近日錄TVBS《地球黃金線》，Eason過去在花蓮出外景曾因沒看清路況，整台車衝下階梯！車子當時呈現向下傾斜45度的狀態，卡在一半的他只能死命踩住煞車，進退兩難，「這段階梯有2層樓高，若硬開下去，會變成龍電影，只好腳踩煞車足足1個多小時」！

當時最快救援要再2個小時才能到達現場，Eason坦承：「等於我的腳要踩3個多小時的煞車，但我真的撐不下去了。」最後大家決定嘗試將車子倒退，不過煞車換到油門這一瞬間考驗腳力，他心有餘悸表示：「我只有這一次機會，若失誤可能是賠上整台車加4條人命。」幸好最後真的成功，愛車底盤也無大礙，他頓時覺得自己有如特技演員。

在好友Eason眼中，韋汝「開車超MAN、方向感無敵好」，更大讚她停車技術快狠準。韋汝更被大家稱為「鷹眼」，隨時隨地都能瞄到哪邊有停車位，貼心的她甚至會幫朋友先找好車位，自己再去停車。

(中時 )