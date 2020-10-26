紅襪隊正在尋找新任總教練，他們目前看中的人選之一是洋基的首席教練曼多薩(Carlos Mendoza)，換言之說紅襪可能從洋基這裡撈出他們的新帥。曼多薩年輕時是球員，在巨人與洋基打過10多季小聯盟，退役後仍留在棒壇，近來成為搶手人物。

曼多薩原本擔任內野教練，去年洋基總教練布恩(Aaron Boone)為了防止他被挖角，升為首席教練。41歲的曼多薩以前帶領過洋基小聯盟與秋季聯盟的球隊，他過去12年都待在洋基，現在有機會自己出去當總教練。不只是紅襪而已，老虎隊也找上曼多薩。

紅襪前總教練柯拉(Alex Cora)因作弊案下台，接手的羅尼克(Ron Roenicke)打完今年就不被續聘。老虎總教練賈登海爾(Ron Gardenhire)本季因健康問題宣布提前退休。這兩隊戰績都很爛，可能想借重曼多薩帶領年輕球員的經驗來幫助他們重建。洋基今年主力傷兵累累，補上來的年輕球員都表現不錯。

前太空人總教練辛屈(AJ Hinch)雖然因作弊案而在球迷之間聲名狼藉，但管理層不是這麼看的，外傳他仍然是老虎隊新教頭的熱門人選。等本周世界大賽打完，他的禁賽就跟著結束，可以洽談新合約，甚至柯拉也被傳言可能回鍋紅襪任職。

(中時新聞網)