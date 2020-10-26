台中市府以疫情為由今年停辦「2020台中爵士音樂節」！市議員黃馨慧今天不滿說，廣大市民不理解為何台北可辦？「台中只能看著辦」疫情最嚴重時台中辦燈會，年底要辦跨年活動，「真正停辦原因是什麼？」市府文化局長張大春說，因爵士音樂節有10幾天、人潮10幾萬，將改為線上音樂會。

黃馨慧指出，文化局曾說明停辦爵士音樂節原因有兩個，1是國外著名團隊無法來台，但台北不但如期舉辦，且邀請海內外優秀名家聯合表演「台中的爵士音樂節為何辦不到？」文化局停辦第2個原因是「擔心防疫、人潮聚集」。

黃馨慧說，市長盧秀燕日前才說市府防疫經驗比別人多，並舉例台灣燈會「防範得宜、有辦成、沒有人感染」且參觀人數單日最高85萬、總人次達1182萬。文化局卻用害怕單日超過10萬人次為理由，停辦爵士音樂節；這是不是兩套標準？她要追問真正停辦原因為何？

黃馨慧表示，提到爵士音樂節就想到台中，這是台中的驕傲！爵士音樂節正值台灣人民報復性消費期？市府是「二套標準」、還是「1市2制」會不會讓市民感覺盧市長和業務局處「各吹各調」呢？

黃馨慧強調，前市長林佳龍用「花都藝術節」取代「台中爵士音樂節」引起市民的反彈，最後仍維持「台中爵士音樂節」併入「花都藝術節」方法，稍平息眾怒。

(中時 )