新北市一對夫妻民國75年結婚後，丈夫從未支付生活費給家庭，就連子女的學費、生活費都不曾負擔，夫妻倆經常爭執，丈夫在民國88年突然離家後音訊全無，一離開就是21年，妻子在今年決定訴請離婚，才知道丈夫多年前因為車禍導致腦中風癱瘓，法院最終判准兩人離婚。

該丈夫結婚後經常因為生活費問題與妻子吵架，從未負擔家中費用，在88年突然無故離開家裡，妻子曾一度外出尋找但無果；兩人所生的女兒也說，父親離家前就不常見面，經常是她早上起來時，父親已經出門，睡覺後父親才回來，而且自父親88年離家後，就音訊全無，完全沒有來找過她，也不告訴她人在哪，她自己也不確定父親離家原因。

法院認為，該丈夫婚後未分擔家庭生活費用，且與妻子多有爭執，88年無故離家後至今都未回家，也沒有與女兒聯繫，顯然未盡家庭責任，婚姻已存有嚴重破綻，無法使婚姻關係繼續維持，雙方共同生活已難圓滿，因次判定離婚確定。而該丈夫先前因為交通事故導致腦中風、癱瘓，無法出庭應訊，於是委託親人到庭，表明同意與妻子離婚，對於上述指控都沒有意見。

(中時新聞網)