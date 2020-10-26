新北市一對夫妻民國75年結婚後，丈夫從未支付生活費給家庭，就連子女的學費、生活費都不曾負擔，夫妻倆經常爭執，丈夫在民國88年突然離家後音訊全無，一離開就是21年，妻子在今年決定訴請離婚，才知道丈夫多年前因為車禍導致腦中風癱瘓，法院最終判准兩人離婚。
該丈夫結婚後經常因為生活費問題與妻子吵架，從未負擔家中費用，在88年突然無故離開家裡，妻子曾一度外出尋找但無果；兩人所生的女兒也說，父親離家前就不常見面，經常是她早上起來時，父親已經出門，睡覺後父親才回來，而且自父親88年離家後，就音訊全無，完全沒有來找過她，也不告訴她人在哪，她自己也不確定父親離家原因。
法院認為，該丈夫婚後未分擔家庭生活費用，且與妻子多有爭執，88年無故離家後至今都未回家，也沒有與女兒聯繫，顯然未盡家庭責任，婚姻已存有嚴重破綻，無法使婚姻關係繼續維持，雙方共同生活已難圓滿，因次判定離婚確定。而該丈夫先前因為交通事故導致腦中風、癱瘓，無法出庭應訊，於是委託親人到庭，表明同意與妻子離婚，對於上述指控都沒有意見。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。