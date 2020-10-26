樂天桃猿下半季表現不佳，在統一獅奪下下半季冠軍後也粉碎桃猿4連霸夢，桃猿領隊劉玠廷今表示，本季因洋將戰力有落差，明年會針對這部份改進。

原本今年要尋求中職史無前例4連霸的桃猿，本季戰績開高走低，下半季早早無緣季冠軍，只能寄望中信兄弟包辦上、下半季冠軍，由年度二、三名球隊先進行季後挑戰賽，但最終這一條路也因統一封王而夢碎。

本季桃猿找來罷能、卡本特、威拉諾、尼寇力及曼恩，其中曼恩在楊絳大限前取代尼寇力，但球隊戰績仍然不理想，無緣4連霸，球隊昨天也透過社群媒體向球迷致歉並宣布即日起展開秋訓。

劉玠廷表示，明年球季球團會再加強洋投尋找這一塊，「今年我們洋將的戰力有不小的落差，表現沒有那麼理想，這部分是我們明年需要改進的。」至於卡本特與霸能明年是否續約，他表示目前還在評估中。

而過往每年球團都會對桃園球場進行硬體增建，劉玠廷表示，球場會有硬體整建，但項目是什麼尚未完全確認，「我們今年還是會持續投入改建，但具體項目還未完全確認，每年都一直做改建的方向是不會改變的。」

(中時 )