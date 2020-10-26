曾經30小時沒闔眼、連續7個月沒有休假，這是知名心臟外科醫師蘇上豪在10多年前的生活寫照。2005年，蘇上豪醫師好不容易擠出時間，帶著妻小到香港迪士尼樂園度假，返台後卻像中邪一般開始發高燒，晚上躺在床上也難安眠，背後就像有人拿著刀砍、火烤。這場讓蘇上豪吃足苦頭的病痛，讓他開始思考生命價值與取捨順位，「與疾病和平共存」、「凡事盡力後就不為難自己」，成了重拾健康後的的最高生活原則。

現任台北市博仁綜合醫院心臟血管外科主任，蘇上豪醫師說話時表情不多但是用字生動，讓人聽著彷彿就像看到畫面。他坦言，會走上醫師一途，「聽媽媽的話」佔了很大的原因。年幼時家境並不寬裕，但是注重教育的蘇媽媽為了要讓孩子獲得更好的學習機會，不惜標會也要讓愛兒進入私立國中就讀。蘇上豪也爭氣，成績優異到可以直升高中，為媽媽省下高額學費。

大學聯考前夕，剛好有個善於摸骨的人握到蘇上豪的手，當下直言，以後這孩子會去當軍醫。說來也巧，蘇上豪就剛好考入國防醫學院，畢業並完成受訓後，透過當時台北市振興醫院心臟血管外科主治醫師范思善引導，蘇上豪正式進入心臟外科的行醫生涯。

(圖/蘇上豪醫師提供)

買豬心鴨腸練刀法 錯誤中記取教訓不貳過

在以心臟移植及心臟外科聞名的振興醫院，年輕的蘇上豪戰戰兢兢跟著老師上刀。蘇上豪在進入振興醫院前，曾在國軍802醫院受訓，累積600多位洗腎病人透析血管的手術經驗，打下擔任心臟外科醫師的扎實根基，但依舊難逃出錯的時候。

「那次我不小心在縫合時弄破了病人的血管，當然趕緊補救，病人沒事復原了。但是有大概半年的時間，我只要一看到血都覺得是黑色的，過了好一陣子低潮，」說起年輕時為了求表現的失誤，蘇上豪眼神變得嚴肅。

他記取這次教訓，放下年輕躁動的心，正視自己能力，不再擅求表現；同時強化實力，會以豬心、鴨腸練習刀工，逐漸能夠獨當一面。

這段期間，蘇上豪就像住在醫院，每天早上7點起開會、查房、門診、上刀，一天的工作常常到了午夜還沒結束。除此之外，他還和另外一位醫師兩人輪流值班。蘇上豪回憶，最長曾經30小時沒得闔眼、7個月沒有休假。「老婆說，我根本把這個家當旅館。半夜回到家，只有小狗來迎接我，大家都睡了，第二天他們還沒起床，我又出門了。」

孩子在他心力都放在醫院時默默長大，蘇上豪發現，那些年成長的不只是孩子，還有自己滿身的疲憊感和不舒服。他發現自己下肢關節積水，連走路都覺得困難，更別說長期間站開刀檯，一下刀就腰酸背痛得要命，吃止痛藥吃到怕，連刀療、火攻等民俗療法也都試過，種種不適感依舊纏身。終於他決定讓自己休個假，帶著妻小到香港迪士尼遊玩，沒想到，度假結束一回到台灣，他就開始發燒。

談起生病的那段過往，蘇上豪神情顯得嚴肅。(圖/葉蘭芳攝)

「我整整高燒2個星期，躺下去就覺得整個背脊像有人拿刀砍、用火烤，背很燙，」蘇上豪描述病痛纏身的驚恐記憶，即使自己是醫生也無法脫離苦海，讓他幾度深覺人生無趣。所幸後來依症狀以「僵直性脊椎炎」診治，發現脊椎已經好幾節變型，甚至有神經壓迫症狀。以類固醇治療後，症狀大幅改善。

(中時新聞網)