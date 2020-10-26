NCC通訊傳播委員會26日上午舉行中天新聞台換照聽證會，中華民國總工會理事長陳杰一早就率隊北上在場外加入聲援行列，他強調，台灣是多元民主社會，不是專制獨裁國家，執政者必須尊重各方意見表達，關掉新聞台絕非民主的作為。

陳杰強調，全國總工會沒有特定政黨色彩，有人支持藍、也有人支持率，尊重勞工們的選擇，但是難道不支持民進黨政府，就可以粗暴地把工會也關掉嗎？當然不行！因為台灣是多元意見、高度自由民主的社會。政黨也由綠藍白橘黃等不同政治光譜組成，豐富政治生態，讓人民能有更多元的選擇與意見表達。

陳杰認為，執政者必須尊重各方意見的表達，才叫做「政府」，而中華民國是民主國家，絕非專制獨裁政體；他也舉川普與希拉蕊競選時，主流媒體、民意調查一面倒向希拉蕊，最後卻是由川普當選，但川普上任後並未消滅新聞媒體。

陳杰指出，蔡英文總統與韓國瑜競選時，各家電視新聞台的報導重點，雖然各有不同，最後結果蔡總統依然高票連任當選，所展現的就是人民的選擇，也是民主的真諦！

陳杰說，台灣勞工需要的是能展現其意見的新聞台，頻道愈多元、意見就能經由不同角度去呈現，全國總工會重視勞工的權益與福祉，中天長久以來支持勞工，他呼籲勞工朋友們應該義無反顧支持中天繼續經營下去，讓勞工有發聲的管道！他呼籲台灣人民要記住，關掉中天是對台灣人民最大的汚辱。

他也向蔡英文總統喊話，呼籲總統要三思！若選後秋後算帳，把與自己意見不合關掉的電視台關掉，形同干涉言論自由的粗暴表現，難道我們的蔡英文總統真的不如川普？頻道確實不能世襲，但生存或退場應交由市場機制決定，畢竟蔡總統的專長是競爭法，而非獨裁法！

(中時 )