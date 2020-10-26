字節跳動旗下抖音因其海外版TikTok被美國總統川普(Donald Trump)視為威脅受矚目，據統計，抖音含TikTok每天活躍用戶超過6億，自9月以來不到2個月，用戶累積使用時數是441.6億分鐘，也就是將近9萬年。但抖音2016年剛登場並不是用現在的名字，而且業績曾差到字節跳動創辦人張一鳴都不參加開會，經高人算過改名，現已成字節跳動王牌產品。

抖音發想始於山寨版海外短片平台Musical.ly，該平台出現所謂「技術流」次文化，用戶透過搭配音樂、變換鏡頭來製作短片，逐漸風行，其中玩家中國留學生「薛老濕」被字節跳動當成顧問，據薛老濕回憶，字節跳動和其他公司都不同，真的是玩家建議什麼就改什麼，例如他們曾花超過1個月來解決薛老濕挑剔的音畫不同步問題，儘管誤差還不到0.1秒。

不過剛推出時，這款應用程式叫A.me，有前字節跳動員工告訴騰訊新聞節目《潛望》，「最早用A.me的時候，我都沒弄懂，就看到小朋友在那裡跳舞。那時半死不活的，數據很差，各種試，各種起不來。剛開始包括張一鳴在內全公司高層都會參加雙月會，後來連張一鳴自己都不去。」據當時統計，用戶數卡在40萬關卡上下非常久。

App名字不明所以又不接地氣可能是推廣障礙，開發團隊想過「晃音」、「抖咖」等名稱，但據騰訊報導，字節跳動有內部消息指出，最後會選「抖音」，除了內部A/B測試(註：透過2組比對來了解使用者體驗的測試法)，其實還是找大師算出來的結果。

字節跳動在競爭對手「快手」取代網易佔據清華科技園最醒目位置時，看出短片市場潛力，並發展出火山小視頻、抖音2項目，但開始重點其實是在火山，只是因為火山與快手同質性太高，最後反讓不拘一格、強調年輕族群的抖音後來居上。

當然，抖音崛起最後還是靠字節跳動在AI(人工智慧)演算法上的優勢。字節跳動員工分析抖音3大高效優勢，包括推薦演算法能使用戶與信息匹配、用戶成長速度、商業化。而高效用戶成長又引進更多用戶，在演算法匹配留住人後就可以做商業化應用，賺到錢又繼續投入用戶成長，形成良性循環。

(中時新聞網)