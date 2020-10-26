陸股開低震盪 深成指收盤漲0.48％ 15:222020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股26日開低震盪，截至收盤，滬指收報3,251.12點，跌0.82％，成交額人民幣（下同）2,355億元；深成指收報13,191.25點，漲0.48％，成交額3,981億元；創業板指收報2,617.74點，漲0.65％，成交額2,128億元。 從盤面上看，券商類股午後重挫，啤酒類股全天低迷；拼多多概念強勢領漲，字節跳動類股午後拉升，充電樁類股全天強勢。 (工商 ) #類股 #收報 #成交額 #陸股 #午後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開低走高 深成指午間收盤漲0.41％ 11:512020/10/26 財經 陸股開低 滬指開盤跌0.59％ 10:092020/10/26 財經 疫情急速升溫恐慌蔓延！美股早盤一度大跌400點 VIX指數飆漲逾6％ 21:432020/10/26 財經 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 《韓股》國內外疫情急升 韓股收跌0.72％ 16:142020/10/26 財經 1分鐘讀財經》盤中零股交易今起跑 成交值估漲5倍 08:052020/10/26 財經 《日股》日經指數微跌 電子零件股逆勢走高 15:572020/10/26 財經 陸股基金定期定額 瞄準新經濟題材 04:102020/10/26 投資理財 疫情飆高溫 美股嚇跌 21:502020/10/26 財經 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 18:082020/10/26 財經 財經熱門新聞 美打科技戰死穴！ 沒它造不出電動車 9成卻在陸手中 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 日報 看好大陸挑戰美國 避險大師：未來「它」將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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