陸股26日開低震盪，截至收盤，滬指收報3,251.12點，跌0.82％，成交額人民幣（下同）2,355億元；深成指收報13,191.25點，漲0.48％，成交額3,981億元；創業板指收報2,617.74點，漲0.65％，成交額2,128億元。

從盤面上看，券商類股午後重挫，啤酒類股全天低迷；拼多多概念強勢領漲，字節跳動類股午後拉升，充電樁類股全天強勢。

(工商 )

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