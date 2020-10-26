古曜威日前舉辦「我們都心軟」兩週年感恩記者會，目前已接到2場跨年邀約的他，得知此事他開心得睡不著，整晚在床上打滾，隔天送給自己兩道黑眼圈，慘遭同公司藝人馨亞猛虧「你是要代言外送平台，還是你要去兼職外送呀」，古曜威興奮之餘仍擔心自己當天太緊張，最後放空而忘了歌詞。

古曜威起初是為大陸的戲劇獻唱，才有機會能夠一圓歌手夢，第二張《MyLove一起去旅行》單曲，三天內於抖音短視頻突破1.2億觀看率，登上抖音熱搜第三名長達一週，一路走來難免遇到一些酸民批評留言，古曜威坦言一開始很在意、一度失去信心，當時只能每天對著鏡子說「我要努力，讓自己成為更好的人」，爾後兩年間，他不斷地拜師學歌唱、舞蹈，前後找了六位知名老師上課，朝全方位唱跳型歌手目前前進，請益如何在舞台上能展現自我的魅力。

為了演出，他經常獨自一人在舞蹈教室練舞到天亮，目的就是要把握住上台前的每一分、每一秒，反覆不斷練習。日前首度嘗試虐心情歌曲風〈我們都心軟〉的古曜威，為此曲拍攝長達20分鐘BL劇情的微電影深受歡迎，平時會觀看奇幻劇與古裝劇的他，坦言最想扮演擁有超能力且能夠瞬間移動的角色，至於古裝劇，他最欣賞的演員之一就是胡歌，因他精湛的演技，能帶領觀眾進入到劇中角色，古曜威期許自己日後在戲劇上，有機會向胡歌學習；古曜威的經紀人表示已有戲劇邀約陸續洽談中，「古曜威目前除了唱片宣傳，將進行戲劇課程培訓，預計明年會有一系列的戲劇演出」。

古曜威跨年已接二場活動。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )