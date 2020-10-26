近年來運動風氣盛行，體育署近期也推出「充實全民運動環境計畫」，只要該區人口數達7萬以上，即符合設置全民運動館條件。市議員張家銨表示，目前龍井區人口近8萬人，完全符合設置標準，因此爭取在龍井區闢建全民運動館。另外，也持續爭取在烏日興建國民運動中心，來滿足地方運動需求。

台中市議會26日進行教育文化業務質詢。張家銨說，日前體育署公布教育部前瞻基礎建設計畫中的「充實全民運動環境計畫」，其中全民運動館興建設置資格只要該區人口數達7萬以上，轄區內未設有國民運動中心或大型綜合運動館之行政區等，體育署將補助各縣市設置至多3座全民運動館。

張家銨表示，根據教育部體育署資料顯示，台中市人口數符合設置全民運動館的行政區包含龍井、烏日、大雅、沙鹿、清水、大甲、東區及西區等8區。其中龍井人口數7萬7988人，是台中海線人口第三大區，然而在大肚、烏日、龍井在運動設施上面非常缺乏。

張家銨說，龍井區尚未設有任何國民運動中心或大型綜合運動館，因此，要求運動局應盡速盤點龍井區可用地，並逐一會勘可設置全民運動館的土地，全力向體育署爭取經費，提供在地民眾能更多樣化且優質的運動環境。

有關興建烏日國民運動中心，張家銨強調，烏日區近幾年人口數穩定成長，地理環境佳，同時也匯集高鐵、台鐵、捷運3項公共交通建設，且是臺中副都心，很需要一座國民運動中心。因此，持續爭取向市府爭取在烏日設置國民運動中心，才能改善現況，讓當地民眾擁有健全運動場館，滿足社會大眾運動之需求與權利。

(中時 )