改姓斷不了養父女關係 法官判收養效力存在 15:232020/10/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葉姓男子在日據時代收養養女，後來她嫁人並改為夫姓「呂」，葉死後他的兒子打官司，請求確認收養關係不存在；台灣高等法院維持一審判決，認定葉男死亡前未依當時民法終止收養關係，2人仍為養父女。可上訴。 法院認為，葉男在1967年過世，從台灣光復時起迄至他死亡時止，應適用當時法律規定「養父母與養子女之關係，得由雙方同意終止之。前項終止，應以書面為之」，由他與呂女未以書面終止收養，仍有法律效力。 (中時 ) #收養 #關係 #效力 #父女 #收養關係 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 8旬翁遺產全給看護3子女怒告 法官看完遺囑：是真愛 15:272020/10/26 社會 超渣蘿莉控2／才緩刑沒在怕！淫狼公布少女裸照 惡劣PO文「當香爐」 07:452020/10/26 社會 超渣蘿莉控3／惡男自爆「為求減刑住精神病院」 一句「根本陰屍路」破功 07:452020/10/26 社會 外賣小哥 新一代大陸農民工 04:102020/10/26 產業財經 周三前關係易生變 唐綺陽示警：恐有社會震動 07:002020/10/26 運勢 放火陷裸片風波道歉 知情者「揭真實面」嘆：你是受害者 13:202020/10/25 娛樂 超渣蘿莉控1／淫狼扮女設計師誘少女拍裸照 裝病住精神病院「緩刑就贏了」 07:452020/10/26 社會 阿翔生3子女 辣妻問兒子未來志向「他秒吐4字」媽傻眼 11:582020/10/26 娛樂 「手腳無法使力」 竟跟聲音大有關係 醫學博士點出關鍵 16:042020/10/25 健康 盤點坂元裕二經典劇作 04:102020/10/25 娛樂新聞 社會熱門新聞 2男2女遊樂場「傳教士」打得火熱 未成年弟看傻眼 - 社會 文創公司董座陳情突失控 立委高嘉瑜服務處外自淋汽油 - 社會 萬年考生花7年考上書記官 兩年竟又出現在考場：真的太累了！ - 社會 台灣住哪最不安心？網友一面倒指這個地區 - 社會 139線無照重機自撞斷兩截 18歲騎士壓車過彎人飛出 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。