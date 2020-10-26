葉姓男子在日據時代收養養女，後來她嫁人並改為夫姓「呂」，葉死後他的兒子打官司，請求確認收養關係不存在；台灣高等法院維持一審判決，認定葉男死亡前未依當時民法終止收養關係，2人仍為養父女。可上訴。

法院認為，葉男在1967年過世，從台灣光復時起迄至他死亡時止，應適用當時法律規定「養父母與養子女之關係，得由雙方同意終止之。前項終止，應以書面為之」，由他與呂女未以書面終止收養，仍有法律效力。

(中時 )