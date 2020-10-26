一名8旬老翁過世，遺產不留給3名子女，而是生前就預立遺囑，將現金、房產、車位，通通留給照顧他的越南籍看護，3名子女不服提出訴訟。法官勘驗相關證據，發現遺囑內寫明：「因為子女長年不在身旁陪伴，我想留東西給女朋友」，認定看護與老翁是「情侶關係」，且遺囑內容確實代表老翁本人意思，判定遺囑有效，子女爭產失敗。

兩性作家欣西亞日前在節目《新聞挖挖哇》中分享，一名80歲老翁罹癌住院，3名兒女請來一名越南籍看護照顧，老翁與看護朝夕相處，漸漸發展出男女情感。但老翁怕子女難以接受，也怕被說閒話，因此並沒有說明兩人關係，出院後表示對看護很滿意，請她繼續照顧自己，費用也由老翁自己出，3子女聽了欣然同意。

老翁自認剩下的時間不多，不想女友失去依靠，便將數百萬定存解約，匯給女方。此外，更立下遺囑表明，過世後名下房產及車位，全都要留給女友。老翁完成這些事沒多久就過世，3名子女看到老爸遺囑傻眼，完全無法接受，怒告看護詐欺。

看護向法官表示，自己與老翁是情侶關係，遺囑內也寫明「因為子女長年不在身旁陪伴，我想留東西給女朋友」。法院比對印鑑、簽字，認定遺囑內容是老翁本人意思，老翁與看護是情侶關係，遺囑有效，判3子女敗訴，無權討回父親財產。

(中時新聞網)