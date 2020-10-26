高教工會今天指控，高科大校務會議的「教師代表」竟陸續混入行政主管或學術主管，導致非主管的教師代表比例未達全體1／2，難以民主監督校務發展。不過教育部回應，學校兼任行政主管之教師被選任為教師代表尚無違反《大學法》。

依《大學法》規定，大學校務會議，教師代表應「人數不得少於全體會議人數1／2」、學生代表「人數不得少於全體會議人數1／10」。這是為了確保基層師生能推選代表參與議決校務重大事項，監督制衡校長行政團隊，落實校園民主。

不過高教工會說，高科大於2018年由高雄第一科大、高雄海洋科大、高雄應用科大等三校合併而成，學生人數達28000人之多，屬全國第二大的大學、第一大的技專校院。但合併之後，校務會議代表老師的比例並不符規定。

高教工會高雄科大分部召集人、校教師會理事長許光城教授分析整理指出：107、108、109學年度高科大校務會議代表組成，非主管教師代表占比分別為39.16％、34.51％、30.71％，逐年減少；而學術與行政主管占比分別為44.06％、47.89％、52.14％，卻逐年增加。

許光城說，高科大校務會議教師代表比例不符規定，失去以非主管教師代表觀點平衡監督大學行政單位的立法精神，造成108學年第4次校務會議修訂通過之組織規程中，有關校長續任採低門檻（校務會議出席代表1／2以上同意），校長去職卻採高門檻（校務會議全體代表1／2以上連署，全體代表2／3以上同意），校務會議所修定的組織規程已完全失去平衡監督功能。

教育部表示，目前公私立大專校院158所學校中，有關校務會議教師代表之身分，「含學術或行政主管」之教師共98校，尚符合現行法令及學校組織規程之規定。

(中時 )