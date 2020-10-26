中天新聞台撤照案聽證會今(26)日舉行，NCC學者代表不顧遭批干預新聞自由，與旺旺集團董事長蔡衍明及中天新聞台高層正面交鋒，引起各界關注，不少民眾也主動到場外表達抗議，國民黨青年團副團長何元楷在臉書撰文，表達「支持新聞自由！支持言論自由！」並指出民進黨政府標榜的「台灣價值」，非他所能理解。

何元楷表示，他今日也走上街頭，表達支持言論自由，「為什麼我會跟著大家走上街頭？因為我捍衛的是新聞自由！」

何元楷指出，台灣是一個自由民主的社會，應該包容各種不同聲音，即便不認同不同的聲音，都應尊重他人說話的權利；就像啟蒙時期法國思想家伏爾泰說過的：「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，也就是每個人都享有言論自由的權利。

「我認為在一個民主自由的社會中，政府應該要受到不同聲音監督，若社會只有一種聲音，那根本不能夠稱做民主」。何元楷強調，他所理解蔡政府所標榜的「台灣價值」，應是一個支持民主、自由的一種價值，無論是什麼立場、族群等，都應相互尊重包容，因為台灣是一個多元的社會。

「如今，我發現民進黨的台灣價值，與我所理解的相差甚遠」，何元楷說，從民進黨政府不尊重民意，開放進口含瘦肉精的美國豬肉，到想關掉與其不同意見的中天新聞台，「更可證明民進黨的台灣價值，不是我所理解的」。

(旺報 )