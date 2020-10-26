美國微軟公司今天宣布投資臺灣新計畫，蔡英文表示，微軟在未來幾年將為臺灣培育20萬個數位人才，提供3萬多個工作機會，並創造新台幣3千億以上產值。在開發全球市場方面，我們會跟美國「強強聯手」，打造世界性行銷網路，共同進軍及布局印太地區，開啟龐大的新商機。

蔡英文今天出席微軟投資臺灣新計畫發表會表示，她非常高興一起來共同見證微軟加碼投資臺灣的重要時刻。她首先要感謝微軟長期以來都非常看好臺灣，也是願意投入資源在臺灣長期深耕的重要夥伴。

她說，在她的上個任期推出5加2產業創新計畫，當時微軟也領先響應亞洲矽谷計畫，宣佈在臺灣成立物聯網創新中心，之後微軟也持續擴大在臺灣的投資力道，2018年微軟更在臺灣成立亞洲第一個人工智慧研發中心，也在今年宣佈大幅加碼。

目前因為疫情關係，全球經濟局勢有重大的轉變，全球的供應鏈也在加速重組當中，蔡英文指出，在這個關鍵時刻，正是深化我們與美國最有利的一個時機，台灣在高階硬體製造方面有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可以信賴的安全夥伴。

她說，美國作為全球的高科技發展的龍頭，只要臺美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為臺灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，創造巨大的經濟效益。

蔡英文指出，微軟在臺灣加碼投資就是在深化我們與國際、尤其是與美國有利合作其中一個非常重要的關鍵，微軟在許多技術領域都有全球性的領導地位，「我相信微軟會是我們最好的合作的夥伴，也是會和台灣攜手打國際盃最好的一個好夥伴」。

在開發全球市場上面，蔡英文強調，我們也會跟美國強強聯手，打造一個世界性的行銷網路，共同進軍及布局印太地區，並打造出全新的供應鏈，開啟龐大的新的商機。

她說，今天微軟宣佈在臺灣最新的投資計畫，不但是強化臺美合作的重要關鍵，也是我們攜手共同打造數位臺灣非常重要的一個里程碑。

微軟將在臺灣成立首座區域級的雲端資料中心，並擴編雲端硬體技術團隊，蔡英文認為，這些投資可以有效推動台灣雲端產業的發展，為產業發展注入新的動能，也讓國際都能夠看到台灣的研發的能量。

她說，從產業面來看，繼續強化5G等在產業當中的應用，可以帶動醫療、金融和智慧政府等領域的數位轉型，更可以帶動臺灣各領域企業的蓬勃的發展。非常期待微軟在未來幾年能夠為我們培育20萬個數位人才，提供3萬多個工作機會，創造新台幣3千億以上的產值，「我想全台灣人都聽得懂這句話」。

她相信透過這次的微軟投資臺灣的新計劃，可以讓各方面都能夠強化臺美雙方合作的力道，一定會為台灣和美國帶來互利跟雙贏。

(中時 )