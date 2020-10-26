上周五美股四大指數收盤漲跌互見，周一美股期貨盤、亞洲主要股市紛紛在盤下震盪，台股周一開漲24.73點報12923.55點，順利重返12900關，台積電、鴻海、大立光之蘋概三雄以及聯發科等領軍電子、半導體族群，帶動大盤大展身手擴大漲點，早盤衝高逾70點至12971.58點，與萬三差距僅29點，但隨後權值股熄火、電子股力不足，大盤漲勢收斂、一度翻黑，仍守住5日線關卡12894.18點之上，股王等權值股穩多方重啟救援，傳產、金融、鋼鐵撐盤，盤中步伐回穩、堅挺守住12900點大關，終場台股收漲12909.03點，上漲10.21點或0.08%，成交金額1639.92億元。

今日外資(不含外資自營商)賣超14.5938億元，投信賣超8.6171億元，自營商賣超20.991億元，三大法人賣超44.20億元。外資連2日賣超42.29億元，10月以來仍買超360.17億元，今年以來累計賣超6545.9億元。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國統大選與疫情變化仍是目前對市場影響較大的兩個主要變數，若選後政權移轉不太順利或疫情明顯失控，有可能成為衝擊市場的灰犀牛事件，短線上台股可能仍將維持震盪格局。此外，盤中零股交易周一上路，零股市場表現活絡，首個盤中零股交易日，成交股數前五名為，台積電成交26.6萬股、玉山金(2884)20.8萬股、敦泰(3545)17.0萬股、長榮16.3萬股、元大高股息(0056)14.4萬股。

英特爾晶片若完全委外，美系外資估台積電(2330)估取得75%市占，擬每年進帳百億美元，惟權值王台積電盤中熄火，開高走低翻黑，終場收在450元，下跌2元或0.44%；股王大立光(3008)盤中也一度翻黑，隨後仍穩健走揚，收漲0.47%至3195元；聯發科(2454)、鴻海(2317)均翻黑，分別收跌0.59%至674元、0.62%至80.2元。其他權值股部分，中華電(2412)、聯電(2303)、和泰車(2207)、台灣大(3045)、台達電(2308)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)、廣達(2382)、研華(2395)等聯手表現好戲。

類股來論，航運股大漲3.55%鍍金，成為上市漲幅第一類股，受惠BDI指數上揚，海運市場好可望激勵營運，陽明(2609)衝漲停攻山頂，長榮(2603)、萬海(2615)、中櫃(2613)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)等均揚帆高漲。漲幅第二同是傳產的造紙股，以2.78%漲幅摘銀，其中永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)將於27日登錄興櫃交易，永豐餘母憑子貴，觸及漲停飆16年半新高價，榮成(1909)亦漲近4%。橡膠、塑膠類股也上漲1.78%、0.94%，台塑四寶的台塑化(6505)、台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)集體樂悠悠，金融、鋼鐵股也分別漲0.63%、0.56%，其中金融雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)也力閃金光，電子股、半導體則後繼無力，翻黑收跌0.15%、0.37%。跌幅最劇烈為生醫、電機、化工，分跌1.58%、0.88%、0.75%。傳產族群，包括航運、塑化、造紙、電器、橡膠及玻璃等屬中低價且具轉機氣象等股票，多帶量上漲，表現可圈可點，顯示短期市場主流，多聚焦在中低價、轉機及明年營運可望谷底翻醒等相關股票，值得持續追蹤。

華邦電(2344)獲蘋果題材加持，爆出45萬張大量，一度大漲逾7%至18.9元，收漲6.9%至18.6元，旺宏(2337)下午法說前也齊漲3.34%至34元之該日最高點，敦泰(3545)亦觸及漲停收在高檔。電腦周邊股微星(2377)、仁寶(2324)、廣達(2382)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、緯創(3231)等挾利多齊力走揚。面板吹漲風，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)之類股皆紅通通。廣豐(1416)處分廣豐新天地稅重，股價臉綠重摔跌停，美利達(9914)、巨大(9921)也騎車上衝。

5日RSI為60.83，10日RSI為58.73。9日K值為66.16，9日D值為66.40。20日乖離率為1.41。美國大選只剩最後一周，市場進入最後壓縮整理期。由於選後不確定因素消除，股市將重回基本面主導。考量美股第3季財報可望優於預期、蘋果新機熱賣、大陸五中全會登場，皆有助於整體走勢上揚。建議進場逢低布局，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。日盛投顧也表示，國際股市隨美國選舉與歐洲疫情變化而呈現大幅波動，台股近期因量能無法有效地擴增，預期短線仍將在12600點至13000點來回區間震盪。

(時報資訊)