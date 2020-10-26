盛群(6202)今(26)日舉辦法人說明會，第三季營收創新高，發言人蔡榮宗表示，因為晶圓產能很吃緊，故不僅有海外訂單回籠，更有客戶已經下長單，目前最長訂單還看到明年6月，目前從晶圓廠方面得知明年產能持續限縮，盛群現階段無普遍性漲價，但是已經啟動個別毛利率機制，惟他也點出，明年第二季不排除超額下單的後續效應會開始浮現。

目前上游晶圓產能吃緊，盛群發言人蔡榮宗就認為，受到晶圓產能擁擠的關係，不少客戶都已經開始提前下單，已經看到海外訂單回籠，海外代理商更因為產能擁擠關係，都傾向下長單，明年首季訂單也看得到了，最長訂單還看到明年6月。

蔡榮宗進一步說，現階段晶圓廠已告知明年產能恐再限縮，因此，如果有需要更多產能，預期將是今年加價約50~100美元，換而言之，漲價幅度就是10~20%，盛群方面，沒有普遍性調整，但已啟動個別毛利率機制，是否會對客戶漲價，還會再評估。

蔡榮宗表示，盛群第三季已經感受到去美化、轉單效應，第三季營收寫下歷史新高，健康量測產品成長最高、再者為感應清潔，另外，電子體脂秤則第三名，主要原因就是疫情帶動的需求，還有就是宅經濟。

另外，蔡榮宗點出，由於當下產能擁擠，確實有客戶出現超額下單，預期明年第二季超額下單的後續問題會開始顯現。

(時報資訊)