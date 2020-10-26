宜蘭市公所除了復刻「真實不虛」匾額，宜蘭市長江聰淵還展示周六要贈送給參加古蹟巡禮活動的「真實不虛」文創品。（李忠一攝）

宜蘭市今年升格80周年，周三邀請歷任市長在李科永紀念圖書館北側廣場種植紫薇，此外，在136年前，清代宜蘭知縣彭達孫為感念神蹟敬獻「真實不虛」匾額，市公所除了復刻匾額外，還要贈送民眾限量「真實不虛」文創品。

市公所表示，現存於宜蘭市南興廟的「真實不虛」匾額，是在光緒10年由知縣彭達孫敬獻，相傳彭夫人染病，藥石罔效，崁仔腳王公（今宜蘭市三清宮開漳聖王）開出藥方治癒彭夫人，彭達孫因此敬獻「真實不虛」匾額。

宜蘭市長江聰淵表示，市公所復刻的「真實不虛」匾額，周三會贈送給三清宮，盼望升格80周年的相關紀念活動，能讓鄉親留下美好的記憶。

28日上午9時，市公所在李科永北廣場舉辦植樹儀式，將邀請歷任市長與民眾種植紫薇樹，同時還有背包敲染DIY等活動，參加者可兌換升格紀念宣導品、紫薇樹苗、餐點。限量500份的「真實不虛」文創品，民眾在31日上午9時至中午12時，參加在三清宮舉辦的古蹟巡禮可免費獲得，文創品可作為筆架、手機架，活動內容是由宜蘭市文化發展所志工導覽解說、帶領民眾前往西鄉廳憲德政碑。

(中時 )