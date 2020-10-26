多個社團組織的「挺中天、反關台」活動，共有近千民眾參與聲援，26日下午抗議民眾抬著1具棺材，準備從NCC辦公室走向行政院時，遭警方以未申請為由擋下，雙方發生推擠衝突，過程中也造成1民眾受傷。
包括333政黨團結聯盟、藍天行動聯盟等團體，26日上午即在NCC濟南路辦公室前演講、抗議，認為台灣不能只有一種聲音，下午2時20分左右，主辦團體不滿NCC只派職員接受陳情，擬以行動劇方式，要將1具上方用棉袋蓋著寫著「髒兮兮」、「福」的道具棺材，以徒步送到行政院，參與群眾此時也開鼓噪、不滿。
此時維安警方舉牌警告，表示此次活動只有申請集會，並沒有遊行，民眾不可以移動，警方此時也結集擋住抬棺者，並懷疑有人趁亂丟鞭炮，與群眾發生零星衝突，過程中造成1民眾身體不適。
遊行群眾最後遭警方制止，只能在現場停留，目前聲援活動還在持續。
(中時 )
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