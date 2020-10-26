台中市議員蕭隆澤、謝明源、邱素貞、陳淑華等，26日於教育文化業務質詢，關心潭子國民運動中心興建進度；運動局長李昱叡說，潭子國民運動中心，預計於110年1月竣工。

市議員蕭隆澤、謝明源、邱素貞、陳淑華26日聯合質詢，關心潭子國民親子運動中心何時會完工？何時可以啟用？車輛進出動線？民眾運動散步的動線？地下室停車場何時可對外開放？委外OT廠商進駐了嗎？OT廠商用多少價格得標？那土地租金每平公尺是多少？營運權利金又是多少？

蕭隆澤說，因未來將有許多人車進出該運動中心，交通動線交叉衝突一定會直接影響到鄉親出入的安全問題，議員們提醒運動局未雨綢繆，規劃好相關配套措施。

運動局長李昱叡指出，潭子國民運動中心，預計於110年1月竣工，地下一樓停車位將由OT營運；地下二樓停車位將由停管處委外營運。連外出入口，統一由潭子區運動公園勝利路口進出，接續至地下停車場。

運動局強調，潭子國民暨兒童運動中心於103年8月21日與雷萬鈞股份有限公司簽約，土地租金109年約53萬餘元(依每年公告地價計算)，固定權利金為每年150萬元，營運期間自正式營運日起計6年。

(中時 )