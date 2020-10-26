駕照有分手排自排兩種，但現在連公車都是自排，手排車越來越少見，就有網友在PTT發文，當初考了手排駕照，以為未來會開貨車或動畫「頭文字D」主角一樣飆山路，結果10年過去了一次也沒開過，讓他好奇問網友，到底學手排車的理由是什麼？

文一PO出後，引起大家熱烈討論，其中最多人回的就是「便宜」兩個字，因為過去在駕訓班學手排車，都比自排便宜三千至一千元，既然學手排兩種都能開又比較便宜，沒道理不學，「一樣價錢多一個踏板，不踩嗎」、「怕左腳不踩離合器太無聊而萎縮」、「便宜，而且只多考個上坡起步和直線要排檔，難度一樣幹嘛不考」、「考照那麼無聊，學手排事情多一點也比較有趣」。

也有人是為了享受換檔的感覺，以及未來在國外租車時，手排車都比自排車租金便宜，「為了以後可以開跑車，結果都買不起」、「覺得帥，後來出國買車租車手排都比較便宜」、「歐洲大多是手排車」、「技能不嫌多，久沒開至少要用的時候練一下就行」、「可能需要開貨車」。

但時過境遷，現在手排車學費反而比自排貴了，「為什麼一堆人推便宜，我的駕訓班手排貴3000欸」、「以前是考手排比較好，現在聽說沒什麼差別了自排也比較輕鬆」。

(中時新聞網)