微軟26日宣布投資數位台灣四大新計畫，將在台落地資料中心，預計將提供3萬個新工作機會、3千億產值，微軟更許諾4年內將為台灣培育超過20萬產業數位人才，全面提升台灣科技強度，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。

將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域，並在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，同時發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱5G加AIoT數位轉型大戰略，微軟搭橋，台灣產業上橋，助攻台灣頂尖企業跨步國際市場，並注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。

微軟在台超過30年，看準台灣做為亞太科技重鎮的實力，近四年投資腳步加速，陸續成立了物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今微軟雲端服務延伸至台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網絡之一，更是歷年來最重大投資計畫。根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3,000億元經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

為加速台灣的數位轉型和產業創新，微軟致力於提供最安全與可擴展的雲端服務，協助客戶勇敢創新及想像產業的未來。全新在台設立的資料中心區域將成為微軟全球雲端基礎架構網絡之一，同時微軟全球雲服務區域將達66個。Microsoft Azure作為不斷擴展的雲端服務，持續在運算、網路、資料分析、AI與物聯網等領域，為產業提供完備支援。Microsoft 365是全球最佳生產力雲平台，藉由雲端服務提供全方位的應用程式與工具，讓企業得以藉此加速組織流程開發與優化，更有效率地執行業務。Microsoft Dynamics 365和Power Platform作為協助企業進行關鍵決策的智慧商用解決方案，為企業串連起重要的數位資產，並從中成長、發展與轉型，促進產業進化與升級。全新區域上線後將先提供Azure雲平台服務，緊接則是Microsoft 365、Dynamics 365與Power Platform。

台灣微軟總經理孫基康表示，透過微軟可擴展、低延遲和高安全的雲服務，相信台灣企業組織將能在高規格的網路安全和合規標準下落地資料，並運用先進的AI與物聯網等科技創新。透過建立世界頂規的雲端科技，微軟將引領台灣指標產業走向數位轉型的下一步，特別是奠定經濟基石的半導體、製造業與資通訊產業。

微軟長年與產業龍頭建立深厚的合作夥伴關係，舉凡中華電信、台達電子、台積電、台灣大哥大、宏碁、東元電機、遠傳電信、網路家庭、緯創集團及趨勢科技，都是微軟在台深耕多年的重要夥伴，設立資料中心區域後，將攜手客戶和夥伴再創造價值。

台灣微軟也將持續延展技能培訓計畫與課程，如培育在學學生提升程式基礎技能的Hour of Code與Coding Angels活動，為中小企業提升其數位轉型策略力AI商學院，與半導體產業協會共同培育二次就業職場女性計畫….等，針對不同產業與背景的科技培訓計畫將全面開展，以攜領台灣產業走向轉型新未來。

(工商 )