2020年演藝圈又添憾事，美國馬里蘭州發生一起死亡車禍，死者竟是新秀歌手羅伯特艾德華鮑威爾(Robert Edward Burwell III)，他年僅21歲，正是準備在圈內大展身手的時刻，沒想到發生意外，且離世過程不平靜，被發現時已經死了2天，讓他的父母絕望崩潰。

死者羅伯特艾德華是一名新人歌手，以藝名「Tré Burwell」活動中，IG有破萬人追蹤，即使人生一片光明，卻擋不住命運的捉弄，據外媒《NBCWashington》報導，馬里蘭州(Maryland)近日發生一起死亡車禍，駕駛被發現時已經喪生，且人並非陳屍在事發處，而是在河裡，家屬因找不到人報警，警方是在搜尋中，才拼湊出事情發生的始末，在此前根本沒人通報該處有發生車禍。

據悉，羅伯特是在本月17日凌晨，開著愛車克萊斯勒300出門，行經蘇特蘭公園大道(Suitland Parkway)某個過彎處，疑似車子失控打滑，直接撞進旁邊的河裡，警方表示當下車體嚴重撞擊，但羅伯特應該還活著，掉進了水中，而該處偏僻無人煙，沒人發現有車禍發生，警方也是直到家屬通報失蹤，才開始循線找人，找到羅伯特的時候，已是事發2天後了。

他的家屬接獲消息後，完全無法置信，媽媽更是表示沒辦法接受兒子已經離開的事實，落淚表示：「我整顆心都碎了」，處於崩潰狀態，讓眾人看了相當心疼，羅伯特的朋友也說，他相當有音樂才華，且作為一個藝人，難得地很潔身自愛，沒惹過什麼麻煩，「是很棒的一個年輕人」，對於他意外過世，表示相當遺憾。

(中時新聞網)