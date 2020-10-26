NCC主委派內容事務處陳姓專委到NCC外，接受群眾的抗議書。（趙婉淳攝）

通傳會（NCC）今天召開中天新聞台換照聽證會，場外聚集上千民眾抗議，稍早NCC內容事務處陳姓專委出面接受抗議書，被問到「陳主委有無授權不關中天」，陳姓專委不發一語，掀起群眾不滿，痛批「NCC簡直詐騙集團」，回去後就把抗議書丟到垃圾桶。

多個親藍團體上午集結在NCC外面，表達力挺中天新聞台，捍衛新聞言論自由訴求，中午群眾抬棺材、大跳棺材舞，暗諷NCC已死，更要求NCC主委陳耀祥出面說明，期間一度與警方對峙，所幸無進一步發生推體衝突。

稍早NCC派內容事務處陳姓專委出面接受抗議書，面對群眾質問「陳耀祥有無授權不關中天」，陳姓專委回答保持靜默、不發一語。

此舉掀起群眾不滿情緒，痛批已被騙過好幾次，這次不會再被騙，陳姓專委不敢承諾，陳耀祥不敢下來接受抗議書，現在收了抗議書後，回去就要丟到垃圾桶，根本不會真正理會我們，NCC簡直是詐騙集團。

在群眾抗議聲浪中，陳姓專委在多名警力保護下，步下舞台走回NCC大樓。

(中時 )