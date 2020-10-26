泰山區尖凍山步道位於泰山高中與辭修公園後方的獨立山頭，海拔雖不高，但山勢較為陡峭，有時需要拉繩助力，為考量遊客安全，區公所重新修整步道，使用生態工法施作，新設置枕木階梯及繩索欄杆，在上月底已完工，經過部份改善於今（26）天驗收完成，煥然一新的步道讓許多登山客大呼稱讚。

位於泰山區的尖凍山，海拔最高175公尺，高點可眺望市區，沿途林蔭遮日，林相原始，幽靜怡人，高點可俯瞰泰山收費站，眺望觀音山、占山、牛港稜山、七星山、大屯山及台北市區。

區公所表示，尖凍山裡有知名的北台寶鳳宮，是許多登山客和香客喜歡去的地方，但步道陡峭難行，原先僅有山友鋪置的石塊和拉設的簡陋電纜線，為考量遊客安全，在6月底進行修整步道，經過3個月的重新翻修，設置枕木階梯，並裝設繩索欄杆，保護遊客的行走安全。

泰山區長林慶豐表示，感謝議員賴秋媚和宋明宗向觀光局爭取經費，步道整修主要是在不影響生態和維持既有的地形地貌為原則，進行空間串聯，包含保護特色維持開闊的風景，保留最原始的山林氣氛，也配合增設有明確指示具備導覽效果的指示牌及入口裝置藝象，以提供市民更舒適、安全的登山環境。

(中時 )