39歲那年，長期忙碌與生活不正常讓免疫系統徹底失調，僵直性脊椎炎突然爆發，心臟外科主治醫師蘇上豪從醫生變成病人，這才發現每天叮嚀患者該怎麼照顧身體，自己卻一點都沒有做到：既沒有運動習慣又生活緊張、睡眠不足，壓力沉重。老天是公平的，不會對醫生特別愛護，蘇上豪想要重拾健康，跟所有人一樣都要下足功夫，日積月累養成好習慣，才讓身體得以休養生息，慢慢修復。

名醫在做的健康心法一》不只是運動、伸展 更要持續

蘇上豪為身體健康打造的第一道盾牌，就是運動。他不想依靠類固醇，開始勤練甩手功，並找來皮拉斯專門老師教導，練習正確伸展、拉筋；還會在上下班途中及院內快走，每天都會抽個1小時運動，10多年來已經養成不可或缺的習慣。

名醫在做的健康心法二》飲食自律

蘇上豪回憶，在忙碌的執刀行醫期間，他會一下刀就把眼前能看得的食物全都吃光，然後累得癱在椅上。但是家族其實有糖尿病和高血壓病史，當然不該容許自己這麼恣意過活。

現在的蘇上豪自律控制飲食，下了班吃完晚餐就不再進食，會盡量讓腸胃休息10-12小時，「雖然不是現在最流行的168減重法，但是這個原則，我很早就開始實行了，」蘇上豪從10多年前的83公斤，到現今維持174公分、74公斤的標準體型，身體各項數值也都保持及格，自律飲食習慣幫助不少。

熱愛寫作，被稱為「醫界說書人」，蘇上豪醫師以《暗黑醫療史》拿下2016年的金鼎獎。(圖/蘇上豪提供)

名醫在做的健康心法三》找到紓壓方法

除了面對身體狀況，他也學著讓心靈解放。從高中時代就熱愛寫作，蘇上豪空出拿著手術刀的手開始執筆。喜歡讀歷史又善於拼接、組織各種冷知識，他創作多本醫學歷史與現代知識交流的著作，2016年還以《暗黑醫療史》拿下金鼎獎，今年更以《謝謝你在我們心裡》一書，深入淺出描寫器官捐贈的真實故事，他只花了2個月，就寫出6萬字。

為了推動國內器官捐贈風氣、提供正確的相關知識，蘇上豪醫師撰寫《謝謝你在我們心裡》一書，並主動響應填寫器捐同意書。(圖/取自蘇上豪臉書)

蘇上豪說，對他來說，寫作就是讓他得以做自己，放心智自由的最佳紓壓方式。「在寫作的小世界裡，我可以讓討厭的人被上吊、火攻、臥軌…，」蘇上豪像瞬間脫下白袍換上小飛俠披風，頑皮說起在創作世界裡的快樂，然後哈哈大笑說，「沒啦沒啦，我沒有真的這樣寫啦。」

名醫在做的健康心法四》與病痛和平共存、不為難自己 就是樂活心態

蘇上豪在自己也成了病人之後，身體力行從運動、飲食、紓壓三大管道著手健康管理，也許病痛無法完全康復，但是減緩用藥量、提升生活品質，更是健康的真諦。

現在天氣變化時，蘇上豪的筋骨依舊會有痠痛感，但是「所謂健康，不代表一個人完全沒有病痛、生活完全沒有煩惱，而是與病痛和平共存、凡事看開一些、做事放緩一點，不要為難自己，這都是更健康的樂活心態。」

這些都是蘇上豪醫師走過自身病痛，又看盡診間生老病死百般輪迴後，隨著時日而體悟的養生關鍵。言簡意賅，卻再實際不過了。

(中時新聞網)