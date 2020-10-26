屏東縣內埔鄉有民眾近日拾獲一隻鼬獾屍體，經檢測呈狂犬病陽性反應，是內埔鄉第一起狂犬病陽性案例。為避免疫情擴及犬貓、危害人畜安全，屏東縣動物防疫所將於11月1日上午9點至12點將在內埔鄉公所舉辦加強犬貓狂犬病疫苗注射工作，歡迎民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證踴躍參加。

屏東縣動物防疫所表示，鼬獾是民眾9月17日在內埔鄉與瑪家鄉交界近山區附近發現，10月5日送檢，隔日檢驗結果出爐。狂犬病是重大人畜共通傳染病，會感染所有哺乳類動物，雖然台灣疫情目前侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但防疫仍不可鬆懈。

狂犬病發病後死亡率幾乎達100％，全世界人類感染狂犬病的案例中，近99％是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，所以預防狂犬病最有效的方式就是每年替犬貓完成狂犬病疫苗施打。

民眾要遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病，「不接觸野生動物」、「不棄養寵物」、「要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗」，確保毛小孩及民眾安全。未每年替家中犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依《動物傳染病防治條例》處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時 )