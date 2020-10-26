大陸為促進納稅人誠信自律和提高稅法遵從度，建立納稅人信用管理體系，發布《納稅信用管理辦法（試行）》已逾5年，近期頒布《國家稅務總局關於納稅信用管理有關事項的公告》的新措施，預計11月1日實施。勤業眾信會計師事務所稅務部會計師徐曉婷26日表示，這將提升納稅人稅務信用等級，新措施包含兩調整、兩增加，有利於提升納稅人稅務信用等級。

勤業眾信指出，一般來說，年度評價指標得分是根據納稅人信息情況，從100分或90分開始扣分方式計算；直接判級方式（D級）則適用於有嚴重失信行為的納稅人。徐曉婷建議在大陸台商稅務信用等級至少要保持在B級以上。

而此次則有多項調整，例如放寬D級次年度的評價方式，改為對「年度評價指標分數」為40分以下之D級納稅人，次年改為「加扣11分」方式重新計算分數及評價級別。而對於「直接判級」為D級的納稅人，則維持次年繼續為D級，且第三年不得評為A級的規定。

此外，這次新增分支機構單獨評價機制，允許非獨立核算分支機構可以自願參與納稅信用評價，向主管稅務機關提交《納稅信用補評申請表》即可。

大陸對從事生產、經營並適用查帳徵收的企業納稅人，據「年度評價指標得分」和「直接判級方式」兩種評價方式決定A、B、C、D四個級別。各級別分數為A級分數≥90分；90分＞B級分數≥70分；70分＞C級分數≥40分；40分＞D級分數。

(旺報 )