中天新聞台換照案今舉辦聽證會，不過主持人有反旺中背景令人質疑提問過程偏頗，台北市長柯文哲26日指出，審判過程要有迴避原則，像毒樹毒果理論，前面有問題，判決結果出來就會讓人懷疑，所以依法行政、公開公正公平這樣就好了。

日前柯文哲在議會備詢時，議員李明賢問如果政府干預、政治審判或出現關台，是否會出面聲援，柯直言說會，網紅館長陳之漢說不再支持民眾黨。

柯文哲今強調，有時候要搞清楚，我們不是聲援中天，我們是主張新聞自由，一種社會公平正義，我們當然反紅媒，但也一樣反綠媒，我們主張新聞自由、依法行政，不要說挺中天，沒有理由挺特定媒體，我們是挺普世價值。

柯文哲表示，要扣人家帽子一定要有證據，我們是支持新聞自由、依法行政、公平正義，對這件事公平就好，沒有理由支持特定媒體，沒有道理。

至於聽證會主持人有反旺中背景，遭外界質疑過程偏頗，柯文哲說，審判過程要有迴避原則，做為主辦單位自己要注意，過程若有暇疵存在，就像毒樹毒果理論，前面有問題，判決結果出來就會讓人懷疑，所以依法行政、公開公正公平這樣就好了。

(中時 )