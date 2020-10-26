台中市長盧秀燕曾提出興建兒童版國民運動中心，讓市民非常期待，但北屯區的兒童版國民運動中心，竟然規劃設在北屯東峰市場的2樓，民進黨台中市議員謝明源、蕭隆澤、邱素貞、陳淑華等人抨擊運動局只是為了替市長政見達標而草率行事。

謝明源表示，台中市北屯區人口數超過28萬人，是台中市各行政區最多的地區，但到現在等不到一座國民運動中心，希望運動局盡快規劃動工。謝明源也說，依照北屯區人口數，運動局應該儘速規劃第二座國民運動中心。

謝明源指出，盧市長當時提出兒童版國民運動中心的政見，並說是全國首創，讓市民非常期待，但以北屯區為例，北屯的兒童版國民運動中心，竟是預計在北屯東峰市場2樓增設，工期8個月，僅是將舊有的場域簡單整修，令人相當傻眼。

謝明源說，盧市長提出的「兒童版國民運動中心」，是要在現有的國民運動中心之外，興建多座兒童專用的國民運動中心，以孩子體健運動為主要設施，涵蓋親子館功能，但目前所規劃的兒運中心，都是附屬在原有的國民運動中心內，根本選前說一套，選上做一套。

謝明源、蕭隆澤、邱素貞、陳淑華質疑，東峰市場未來將規劃怎麼樣的兒童運動設施？預算又是多少？停車問題如何規劃？謝明源說，到底運動局是為了幫市長政見達標而草率設置兒運中心？還是這就是盧市長心目中理想的兒童版國民運動中心？

(中時 )