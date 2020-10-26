22歲電玩實況主超負荷（張家盛）因遊戲英雄聯盟爆紅，在實況圈小有名氣，儘管在鏡頭前幽默風趣，但他其實長期以來都被憂鬱症纏身，甚至數度出現輕生念頭，日前他的病情加重，一天吃4顆安眠藥都還是失眠，雖然現在已經在醫院接受治療，卻還是灰心地在臉書透露，「失敗的話，我會自殺。」

由於到了換季的時期，憂鬱病情加重，因此超負荷每天都得吞4顆安眠藥，遠比一般人極限的2顆還要多，這3年來他不斷換藥、停藥或著運動，甚至是吃憂鬱劑，嘗試與病魔對抗，但狀況都沒有改善，絕望的他只好開始酗酒，養成了惡習，「或許我哪天就這樣去黑暗一趟了吧」。

超負荷在貼文消極地表示，「不是我懦弱，是這副身體沒辦法再支撐我繼續走下去了。我會挺過去的。我也想要有明天，但是明天總是遲到。」現在他正在榮總接受經顱刺激術，卻悲觀地想到了最壞的結局，「如果失敗的話，我會自殺」，他也感謝女友一直陪在身邊，否則在一年前就會走上絕路。

超負荷的憂鬱症病情加重。（圖/翻攝自超負荷）

超負荷會將三分之一的財產交給女友，也感謝粉絲的支持，他強調自己沒有被打倒，雖然想成為能帶給大家歡樂的人，但這輩子恐怕無法實現了，真的沒辦法再走下去，「感謝大家這段時間的陪伴，希望這個療程會實現，感謝天。」

(中時新聞網)