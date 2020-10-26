羅文崇憂心，未來若駛入新北市境內，不僅恐因車速過慢引發塞車，搶眼畫面更分散駕駛人注意力。（羅文崇提供／許哲瑗新北傳真）

侯友宜強調，將請環保局訂定相關規定，約束刊登內容、刊登範圍等。（許哲瑗攝）

情趣廣告無奇不有，新北市議員羅文崇今質詢指出，近期北市出現刊登大幅情趣廣告的宣傳車，未來若駛入新北市境內，不僅恐因車速過慢引發塞車，搶眼畫面更分散駕駛人注意力，要求市府研議對策；市長侯友宜見情趣廣告照片困惑說，「這....什麼杯...？」並強調，將請環保局訂定相關規定，約束刊登內容、刊登範圍等。

新北市議會總質詢進入第2周，羅文崇質詢指出，情趣用品宣傳方式愈來愈多元，以前有夾娃娃機擺放情趣用品，日前又爆出情趣用品無人機販賣店，雖張貼18歲以下禁止進入公告，但根本沒人管，現在又出現業者利用大型廣告車，張貼情趣用品宣傳廣告，駛入大街小巷滿街跑。

羅文崇指出，北市以自治條例規範廣告車，上路前要申請、繳納規費，違規將被計點懲處並勒令停駛，反觀新北市法規較鬆，僅規範廣告高度不得超過車頂、車速不得過慢等，未來若這些情趣用品廣告車駛入新北市境內，聲光效果搶眼、車體龐大，車速過慢恐造成阻塞，吸睛畫面還恐分散其他駕駛注意。

侯友宜指出，他看過這種大型廣告車，但第一次看到張貼色情內容的，這涉及廣告是否屬猥褻、兒童不宜的內容，如果是放A片那當然不行，他會請環保局訂定更明確的相關規定，看看要怎麼約束廣告內容，目前還不需要訂定自治條例。

(中時 )