櫃買中心今（26）日表示，正基科技（6546）已在今日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，正基科技公司為上市網通廠正文科技的轉投資事業，正基科技成立於民國89年12月間，董事長為陳明哲，主要經營業務是無線通訊模組之研發、生產與銷售，送件時資本額為6億232萬元。正基科技去（108）年業績，營收21億8,554萬元，稅前盈餘1億872萬元，每股盈餘1.31元。

(工商 )