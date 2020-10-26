由中鼎（9933）與欣陸投控（3703）旗下欣達環工，所合組的特許公司「藍鯨水科技」，執行的「鳳山溪再生水BTO案」，在今年，有「促參界奧斯卡」之稱的第18屆「民間參與公共建設金擘獎」，榮獲優等獎。

中鼎指出，此案是台灣首座民生污水再生水廠，每日可供應4.5萬噸的再生水予高雄臨海工業區使用，可有效開發水資源的循環使用，讓高雄市成為台灣首座擁有穩定供應再生水的示範城市，更大大增強政府使用再生水的信心與決心，加速推動後續再生水廠BTO案的執行。

中鼎指出，此案為既有污水處理廠升級再生水廠工程，除必須新建一座再生水廠、整改（Revamping）既有污水廠，以及建置臨海工業區輸配水管線系統，還必須克服於密布地下民生及工業管線的區外道路埋設輸配水管線的挑戰，難度相當高。

除此之外，鳳山溪再生水在能源再利用及管理上，除進行沼氣再利用，有效回收低壓鍋爐廢熱作為污泥乾燥機熱源；為有效節能，更於再生水製程中採用能源回收裝置，提升能源使用效率達10~15％。

(工商 )