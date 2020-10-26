蘋果最新手機iPhone12、iPhone12Pro開賣，掀起一波換機潮，許多「果粉」迫不及待新機入手。一名網友抱怨，她朋友已負債百萬，還經常跟她借錢，沒想到日前見面，對方竟拿著最新的iPhone12Pro，讓她氣炸了！

原PO在臉書社團爆怨2公社發文，該朋友繼承父親100萬元債務、媽媽借了30萬元也還不出錢，還有一個同母異父的妹妹三不五時買東西，家庭經濟並不樂觀。

但這名朋友物質慾非常重，例如Apple Mac、最新的iPhone或Switch，都會想辦法分期購買，結果卡債越來越重，加上循環利息更恐怖。有一次，她好心借朋友5000元繳卡費，結果他拿了錢居然跑去嘉義玩，搞到回程錢不夠買車票，又借了2000元。

原PO透露，他們見面後，發現朋友居然買了iPhone12Pro，問他手機壞了嗎？對方回「沒壞只是想買」，原PO大為不滿，質問為何沒錢還一直花？沒想到朋友回嗆「你不要找我吃飯，我就不會一直花錢」，把原PO氣炸。

網友認為，這種朋友還是絕交比較好，「道義有勸說就好了，不聽是他家的事」、「可憐之人必有可恨之處」、「幫台灣謝謝他，振興經濟」。

(中時新聞網)