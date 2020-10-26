中華職棒樂天桃猿隊投手黃子鵬為了Red Bull Batting Mania打擊狂人活動獻唱，進到錄音室清楚聽到自己聲音讓他感覺相當新奇，也未太緊張，笑說感覺像脫光衣服。

去年從頑童MJ116單飛不解散的饒舌歌手Kenzy小春，為這次和Red Bull的合作花了2個月構思主題，也花了2個晚上完成主題曲潛水艇，也和黃子鵬跨界合作，由黃子鵬首次獻聲給這首主題曲，談到錄音趣事，黃子鵬說：「第一次清楚聽到自己的聲音，也因為錄音時旁邊有人注視，感覺好像脫光衣服，真的很緊張，還好後來有慢慢進入狀況。」

黃子鵬並說，唱歌饒舌錄音真的很不容易，很佩服小春那樣可以唱出自己的味道、語氣，「我的部分大概錄了2、3個小時，除了節奏要對，音軌也要對到，有些部分可能要露個兩、三次才能做到100分，一但出錯就會越來愈緊張，謝謝老師耐心指導，助我進入狀況。」

因為黃子鵬的綽號是「老虎」，小春在思考主題時努力找出和老虎的共同點，歌詞也讓黃子鵬心有戚戚焉，黃子鵬補充：「歌曲很令我感同身受，感覺像是在說我自己，所以可以很快進入狀況，只差沒把歌時背起來，也學習到小春哥的態度，未來有機會可以運用在棒球場上，很感謝有這次交流，是很珍惜也很不錯的經驗。」

(中時 )