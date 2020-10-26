久病纏身的台南市蔡姓婦人，昨天涉嫌持菜刀殺死罹患思覺失調症的32歲李姓女兒悲劇後，準備自戕時被及時阻止。檢警26日上午前往市立殯儀館相驗，初步發現死者的頸部及下巴至少有13道刀傷，導致氣管被割斷大量出血死亡，擇定29日解剖查明真正死因。

檢方指出，經相驗初步檢視屍體，發現傷勢集中於頸部，但詳細死因仍待解剖鑑定。檢察官訊問被告後，認被告涉犯殺人罪嫌重大，有反覆實施及逃亡之虞，向法院聲請羈押。

法官訊問蔡婦後，審酌她坦承不諱，加上卷內事證足認涉犯殺人罪犯嫌重大。同時，蔡婦長期照顧患有精神疾病的女兒，累積相當的精神壓力，有焦慮、失眠之症狀，且因自身腸胃疾病痛苦難耐，使其身心狀況極不穩定，依此推知嗣後恐有未到庭接受續行偵查的可能性，足認被告確有逃亡之虞。

此外，被告無法提出現金具保，因此法官認為被告所涉係重罪，為確保被告嗣後到庭接受續行偵查，應有羈押必要。

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