52歲劉賢杰是台南麻豆著名的寶達香瓜子的第三代傳人，他曾是浪蕩青年，讓父親傷透腦筋，後來接觸宗教後改過並繼承家業，8年前他曾捐出自家生產的3000台斤瓜子助學，近期他得知北台南家扶籌募助學金不易，與家人討論後，再捐出已逝父親種植近50年的大白柚3000台斤，要義賣籌募助學金。

浪子回頭金不換，劉賢杰從小就是吃飽打架的問題人物，就算跟太太趙秀卿結婚後也沒收斂脾氣，一不高興就想跟對方「輸贏」，連在高速公路被人超車，都會有攔車找碴的衝動，所幸後來靠著宗教跟家人的不離不棄讓他頓悟，接手家中事業重新發揚光大，也更重視家庭，才會與家扶結緣。

劉賢杰在8年前參加南市府經發局的台南商展購物節活動，有感不景氣對於弱勢家庭的衝擊，當下捐出3000台斤的甘草醬油瓜子義賣，所得全數捐給北台南家扶做助學金，這次得知新冠疫情讓社福團體募款更不易，決定捐出自家種植的大白柚義賣。

劉賢杰說，父親退休後就過著田園生活，守著這片大白柚園，去年過世後，他請專人接手以友善方式栽培，估計可收成約3000顆，每顆約2台斤重，這次捐出3000台斤，等於一半收成都拿出來義賣，他笑笑說助人最開心。

這批大白柚可在北台南家扶、佳里及永康服務處、新營的物資銀行、愛心小站現場購買，自取價2粒裝500元、6粒裝1400元，郵寄運費各加50、100元，另外家扶12月將在新營體育場公園舉辦歲末創意市集活動，募集經費，呼籲各界共同關心社會弱勢。

(中時 )