新手媽媽對於養育小孩欠缺經驗，家中若有親戚幫忙會是一大幫助，但大陸有名新手媽媽卻在網路上抱怨，她在親餵孩子母乳時，她的公公都不迴避，甚至還會在哺乳時逗玩嬰兒，讓她相當難為情，她向公公反映後，沒想到公公竟顯露不悅的表情，該文章在網路上引起一片討論。

該新手媽媽在微博上表示，她是90後的新手媽媽，沒有足夠的經驗帶孩子，因此請了公公婆婆到家中幫忙，公婆都非常熱心，幫助她很多，但許多育兒習慣上還是有觀念不合的時候，溝通上有一些困難，她就指出每次她親餵母乳時，公公都不會回避，還喜歡在一旁逗孩子玩，讓她感到非常尷尬。

該媽媽說，「餵奶本來就是很私密的事情，而且公公把孩子逗笑，孩子反而會被奶嗆到。」她曾經嘗試要跟公公溝通，結果一說完公公的表情明顯表現出不開心，這樣的反應讓她更不舒服。

貼文一出，許多網友都紛紛給出建議，有人說「建議把自己關在卧室門鎖上，公公怎麼逗孩子？」有人則認為公公的行為很詭異，「正常人都會迴避」、「正常情況下不是都應該迴避嗎？」

(中時新聞網)