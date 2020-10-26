有平面媒體日前在社論指大巨蛋沉睡5年醒來，竟從弊案變政績，有眼尖網友發現台北市長柯文哲以「WJ Ko」的帳號名稱留言反駁，柯26日指出，媒體做為社會第四權，可以批評別人，但也必須公平對待，有不對的地方人民也有權力去說明。

媒體社論見刊後，有人發現疑似柯文哲的帳號在社論下方留言，「我沒有把大巨蛋當作是一個政績，我只是善後而已。」、「大巨蛋是不按圖施工被停工的，也就是說在當時他是一個超級大違建。那麼就有一個問題，這麼大的建築從一開始完全不按圖施工，這是怎麼一回事？」

柯文哲今證實留言的是本人帳號，他指出，媒體是做為社會第四權，可以講很多話，但有時候，也必須給予公平對待，身為第四權有權力批評別人，但講不對的地方，人民也有權力上去說明。

柯強調，既然事情發生了就要處理，要拆就拆，不拆就要弄好，弄好至少安全可以講得過去，要合法、合理弄完，什麼五大弊案，過程都很怪，這幾年來把它整理好，「大巨蛋不會當政績，我是來善後的。」

(中時 )