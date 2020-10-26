超誇張！機場航廈廁所發現棄嬰，航班女乘客竟被要求脫衣搜查。10月2日卡達的國際機場發現一身份不明嬰兒，13名澳洲女乘客帶到停機坪的救護車，脫衣做侵入性檢查，以找出生母。當事女性指出，過程中無人告知原因，令人心生畏懼，檢查後有年輕女性含淚登機。對此，澳洲政府痛批此舉「具冒犯性」且「極不恰當」，卡達政府尚未做出回應。

《BBC》報導，事件發生在哈馬德國際機場（Hamad International Airport），有工作人員在候機樓廁所中發現一身份不明新生兒，現正被照料中。目擊者表示，卡達航空（Qatar Airways）一架從杜哈飛往雪梨的航班13名澳洲女性，被帶到停機坪上的救護車上，被告知要脫下內衣，做侵入性檢查，卻沒說明原因。

法新社消息，官員強迫女性接受侵入性身體檢查，基本上就是強迫她們接受子宮頸抹片檢查，以檢查她們是否有剛分娩過的跡象。

金·米爾斯（Kim Mills）告訴《衛報》，她是帶到黑暗停機坪的13人之一，那裡有3輛救護車正在等待進行體檢。她懷疑可能自己已年逾6旬，所以並沒被檢查。即使如此，過程中她仍雙腳顫抖，心生畏懼，而那些官員什麼也沒說，甚至後來也透露不清楚為何要搜身並檢查。

對此，網友在PTT熱議，嘖嘖稱奇，「搭頭等艙的客人也這麼檢查嗎，呵」、「驗DNA不就好了」、「誇張！！」、「笑死!」、「超狂」、「解決的想法很有創意，但結果好像是失敗的」、「說不定是機場職員生的啊，檢查乘客才是有問題」、「哇，好大的官威，憑什麼要求啊」、「侵入式有特別效果？比較準？」

(中時新聞網)