受到56年來首度豐水期無颱風，面臨缺水危機，政府拍板將投入14億元經費，展開抗旱缺水大作戰。行政院長蘇貞昌今(26日)抵達石門水庫視察時提到，和台灣同樣緯度有撒哈拉等3個大沙漠，台灣應該是缺水，但老天爺對台灣非常好....。而此話一出，立刻掀起網友們討論，有人說，「地理老師哭了」、「同緯度就會同缺水，院長開示得好」。

據《聯合報》報導，蘇貞昌表示，「老天爺對台灣非常好，因為一直有颱風，又有多座高山，台灣的水是老天爺賞臉，但台灣卻沒有好好留住，絕大部分的水是流入海，當然也跟山高水急有關係，是我們沒有好好建設...」。他也直言，政府也不努力做好水資源基礎建設和營運管理。

對此，有不少網友在批踢踢留言討論，有人認為「什麼智慧發言」、「地理教科書要改寫了嗎？」、「是今年沒颱風的關係吧」；但也有人說，「缺不缺水是看地形、氣侯、潮流等多要素，只看緯度？」、「季風亞洲啦，阿緯度確實有關係啊，各位理組」、「蘇想說的意思應該是對的，表達錯誤而已」。

另外，蘇貞昌23日時則是邀集經濟部長王美花、水利署長賴建信等部會首長會商，拍板政府將投入14億元經費，展開抗旱缺水大作戰，將推動抗旱水井整備、埤塘水源利用、水資源中心放流水、緊急海淡水，以供應民生及產業用水需求，所需經費14億元，將以前瞻基礎建設第三期特別預算、水利署移緩濟急預算以及自來水公司等預算，將執行到明年5月底枯水期結束前。

(中時新聞網)