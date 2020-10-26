有鑑於台灣進入高齡化社會，65歲以上老年人口約佔總人口的14%，台灣大(3045)運用自家物聯網技術，耗時3年研發「myAngel科技照護」體系，包括專為高走失風險族群量身打造的myAngel御守錶、關心年長者活動狀態的myAngel App，以及同步啟動M+通訊軟體「愛協尋」服務功能，總經理林之晨強調，「該御守錶的重點絕對不是再賣幾隻，而是真正可以替長者提供完善的照護」，另外，台灣大也希望到明年會有上萬的使用者。

台灣大總經理林之晨今(26)日出席自家「myAngel御守錶科技照護」發表記者會，宣布「myAngel科技照護」體系正式上線，林之晨表示，台灣進入高齡社會，將近60萬的輕微認知障礙的長者，希望長者們都能有完善的照護服務，台灣大針對年長者、高走失風險族群以及照護者，推出具有次世代定位、遠端求助等多項功能的「myAngel科技照護」體系，整合集團核心技術及電信、網路資源，投入科技照護服務領域，林之晨也表示，此項專案具有高度公益性，不會以財務結果作為唯一的指標，更重要的是能協助有需要的家庭。

林之晨表示，電信業真正應該著墨在用戶的的需求，而非單純只是營收的數字，單純的月租費數字，絕對不是客戶需要的，5G就是一個很好的檢視時刻，要幫用戶解決問題才是解決方案，就好比今天推出的「myAngel御守錶科技照護」，這不是營收獲利導向的商業模式，是需要垂直整合，基礎能力跟服務應用整合，幫用戶解決問題方案。

目前市面上許多科技手錶，包括兒童手錶和針對科技愛好者的新潮手錶，通常功能繁雜、耗電量高，對長者來說，用起來不太方便，台灣大本次就針對長者需求所設計的myAngel御守錶，運用NB-IoT技術，充分發揮物聯網的低功耗特性，讓手錶待機可長達5到7天，台灣大表示，即日起搭配台灣大指定資費，myAngel御守錶可0元帶回家，用戶需透過門市申請myAngel服務，並下載myAngel App，目前僅限台灣大月租型月戶申請，目標來說，希望明年會有上萬名用戶使用。

(時報資訊)