德國商務軟體公司思愛普（SAP ）宣布，因全球防疫造成的經濟衝擊重創了核心事業部門，第三季營收獲利同步下滑。

思愛普表示，第三季總營收年減4%，為65.4億歐元（77.6億美元）。營業利益年減1%，為20.7億歐元。雲端事業營收年增10%，為19.8億歐元。軟體與雲端服務合併營收下滑2%，為55億歐元。

該公司表示，因這場大流行病繼續拖累經濟，以及隨著新冠肺炎疫情捲土重來使實施新封鎖措施的可能性不斷升高，企業客戶對支出與投資日益謹慎，影響了公司的核心事業部門。

基於第三季更為疲軟的業務，以及新冠肺炎帶來的不確定性，思愛普下修全年盈餘與營收展望。該公司將全年調整後營業利益預測由先前預估的最高達87億歐元下修至最高達85億歐元，將營收預測從先前預估的最高達285億歐元調降至278億歐元。

思愛普下修全年目標，並放棄中期而言獲利能力將穩定增長的預測，此外，該公司表示，因才擺脫新冠肺炎疫情，以及加速轉向雲端服務事業的過渡期，預期公司在未來幾年仍將面臨阻力，可能要到2023年之後獲利與營運才能加速成長。

(時報資訊)