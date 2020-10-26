勞動基金運用局26日公告，將辦理新制勞工退休基金、舊制勞工退休基金及國民年金保險基金等三大基金，110年度第1次國外委任投資公開徵求受託機構，總金額共39.4億美元。

勞動基金運用局公告指出，有關委任類型、額度及選任家數如下：

（一）全球基礎建設有價證券型委任：共計16.4億美元，其中，新制勞退基金預計委任14億美元，共委任4家業者，每家業者委任額度為3.5億美元；舊制勞退基金預計委任2.4億美元，共委任4家業者，每家業者委任額度為0.6億美元。委任期間均為5年。

（二）全球多元資產型委任：共計23億美元，其中，新制勞退基金預計委任20億美元，共委任5家業者，每家業者委任額度為4億美元；國民年金保險基金預計委任3億美元，共委任5家業者，每家業者之委任額度為0.6億美元。委任期間均為5年。

申請業者之資格條件包括成立3年以上（109年9月30日為基準，往前推算3年以上）；依中華民國法令或外國法令設立登記營業；全球管理之資產市值（含對客戶資產具運用決定權之證券投資顧問業務），不得少於50億美元或等值外幣。資產市值以109年9月30日為計算日，以申請業者及其同屬同一集團之資產管理公司，從事資產管理業務總計之資產為限。

申請委任類型之提議產品歷史績效不得少於3年，並提供最近3年（以109年9月30日為基準，往前推算3年）達一定投資績效。（新聞來源：工商即時 呂淑美）

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