投資人在重要企業財報出爐前縮手觀望，以及全球新冠肺炎疫情急升打擊市場信心，周一日經225指數收跌0.09%，為23,494.34點。

東證一部指數收跌0.39%，為1,618.98點，33大類股跌多漲少，以服務股、證券股與其他金融股跌幅最大，分別下跌1.66%、1.22%與1.14%。

市場人士表示，行情有所減弱，因為在美國大選與財報發布前，市場處於觀望。

今日將發布財報的個股走高，佳能漲逾3%，日東電工（Nitto Denko）漲0.41%，日本電產（Nidec）漲0.47%。

對新冠肺炎確診數激增的擔憂不斷升高，亦令投資人不願貿然大舉布局。過去兩日，美國的確診病例創下新高，在歐洲方面，法國在周末的新增確診數創新高，西班牙為防止疫情擴大，已經宣布全國緊急狀態。

因國內疫情升高，以及在新激勵案與總統大選的不確定性籠罩下，美股指數期貨走低，亦為日股帶來阻力。

個股方面，村田製作所（Murata Manufacturing）上修上半年度（截至9月30日）淨利預測，股價收漲2.12%，帶動其他電子零件股同步上揚，太陽誘電收漲2.58%，TDK漲1.3%。

(時報資訊)